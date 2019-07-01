 Все основные сегменты нового рынка электроэнергии заработали, – НКРЭКУ

Как передает БизнесЦензор, об этом глава НКРЭКУ Оксана Кривенко сообщила на своей странице в сети Facebook.

"Комиссия призывает участников рынка к дальнейшему диалогу и продолжению работы по совершенствованию положений нормативно-правовых актов и принципов, регулирующих новый рынок электрической энергии", – добавила Кривенко.

"В завершение первого дня функционирования новой модели рынка электрической энергии, по оперативной информации, готовы сообщить следующее: энергосистема работает в штатном режиме. Перерывов поставки электроэнергии потребителям в связи с запуском новой модели рынка нет; все основные сегменты и функции нового рынка заработали... Зафиксированные технические сбои в работе систем и платформ оперативно ликвидировались", – сообщила Кривенко.

Глава комиссии отметила, что результаты первых торгов на рынке на сутки вперед сформировалась на уровне ниже, чем установленные ценовые ограничения. Так, цена на электроэнергию для угольной генерации составила 159 коп. за кВт-ч, что на 2% ниже ограничения, установленного НКРЭКУ. В то же время цена на электроэнергию государственной НАЭК "Энергоатом" выросла на 35% – с 57 коп. до 75 коп. за кВт-ч, для государственной компании "Укргидроэнерго" – на 47%, с 75 коп. до 110 коп. за кВт-ч.

Напомним, с 1 июля в Украине начала работу новая модель рынка электроэнергии. Вводятся двусторонние договора между производителями и поставщиками/крупными потребителями, биржи – рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок, а также балансирующий рынок, на котором будет рассчитываться стоимость небалансов (разницы между прогнозным и фактическим потреблением).

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