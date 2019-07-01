 Госбюро расследований начало проверку законности продажи телеканала "Прямой"

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает БизнесЦензор.
"Их конкретизация пока невозможна, учитывая тайну досудебного расследования. Подчеркиваем, что все следственные действия в уголовном производстве проводятся исключительно в рамках действующего законодательства", – сказано в сообщении.
Ранее экс-чиновник времен Виктора Януковича Андрей Портнов в своем Telegram-канале сообщил, что якобы на "Прямом" канале происходит выемка документов правоохранителями по делу об отмывании средств и легализаций акций телеканала через кипрскую компанию.
На сайте самого канала информация об обысках отрицается.
Как сообщалось, по данным СМИ, формальный владелец "Прямого канала" Владимир Макеенко в ходе встречи с коллективом "Прямого канала" в конце июня допустил продажу телеканала Петру Порошенко. В этой встрече также участвовал сам Порошенко и народный депутат Виктория Сюмар.
Напомним, 3 июня с "Прямого канала" уволился генеральный продюсер Алексей Семенов. 14 июня стало известно, что он возглавил вновь медиахолдинг "Новости" соратника Виктора Медведчука – Тараса Козака, в который вошли телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK.
18 июня владелец "Прямого канала" Владимир Макеенко опроверг информацию о возможной продаже телеканала соратнику Виктора Медведчука – Тарасу Козаку.
Напомним, весной 2017 года народный депутат предыдущих созывов, экс-глава Киевской городской государственной администрации Владимир Макеенко стал владельцем телеканала "Тонис".
Напомним, в феврале 2016 года председатель Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания Юрий Артеменко сообщил, что Генеральная прокуратура установила: сын беглого президента Украины Александр Янукович опосредованно владеет телеканалами Tonis (ООО "Телеканал "Тонис"), Business (ООО ТРК "Погода ТБ") и Dobro (ООО ТРК "Новые коммуникации"). Однако пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир позже отрицал эту информацию.
2006-2007 гг. - народный депутат Украины V созыва от Партии регионов (№48 в списке). Глава комитета ВР по вопросам бюджета.
2007-2012 гг. - народный депутат Украины VI созыва от Партии регионов (№47 в списке). Занимал пост первого заместителя главы комитета ВР по вопросам бюджета, затем возглавил комитет по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады. Был заместителем главы парламентской фракции регионалов (сперва - Виктора Януковича, затем - после избрания Януковича президентом Украины - Александра Ефремова).
С декабря 2012 года - народный депутат Украины VII созыва от Партии регионов (№19 в избирательном списке). Глава комитета ВР по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины.
16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы" - пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова.юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю