 Госбюро расследований начало проверку законности продажи телеканала "Прямой"

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает БизнесЦензор.

"Их конкретизация пока невозможна, учитывая тайну досудебного расследования. Подчеркиваем, что все следственные действия в уголовном производстве проводятся исключительно в рамках действующего законодательства", – сказано в сообщении.

Ранее экс-чиновник времен Виктора Януковича Андрей Портнов в своем Telegram-канале сообщил, что якобы на "Прямом" канале происходит выемка документов правоохранителями по делу об отмывании средств и легализаций акций телеканала через кипрскую компанию.

На сайте самого канала информация об обысках отрицается.

Как сообщалось, по данным СМИ, формальный владелец "Прямого канала" Владимир Макеенко в ходе встречи с коллективом "Прямого канала" в конце июня допустил продажу телеканала Петру Порошенко. В этой встрече также участвовал сам Порошенко и народный депутат Виктория Сюмар.

Напомним, 3 июня с "Прямого канала" уволился генеральный продюсер Алексей Семенов. 14 июня стало известно, что он возглавил вновь медиахолдинг "Новости" соратника Виктора Медведчука – Тараса Козака, в который вошли телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK.

18 июня владелец "Прямого канала" Владимир Макеенко опроверг информацию о возможной продаже телеканала соратнику Виктора Медведчука – Тарасу Козаку.

Напомним, весной 2017 года народный депутат предыдущих созывов, экс-глава Киевской городской государственной администрации Владимир Макеенко стал владельцем телеканала "Тонис".

Напомним, в феврале 2016 года председатель Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания Юрий Артеменко сообщил, что Генеральная прокуратура установила: сын беглого президента Украины Александр Янукович опосредованно владеет телеканалами Tonis (ООО "Телеканал "Тонис"), Business (ООО ТРК "Погода ТБ") и Dobro (ООО ТРК "Новые коммуникации"). Однако пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир позже отрицал эту информацию.

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