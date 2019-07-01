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 Сбережения украинцев первом квартале сократились на 49 миллиардов, – Госстат

Доходы населения Украины в январе-марте 2019 года составили 803,4 млрд грн, расходы – 852,4 млрд грн, сбережения украинцев сократились на 49 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщил Госстат, в январе-марте-2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года номинальные доходы населения выросли на 15,5%.

Согласно сообщению, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в первом квартале 2019 года увеличились на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Располагаемый доход в расчете на одного человека за первые три месяца текущего года составил 14 398 грн, что на 3 027,8 грн больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Расходы населения в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего увеличились на 20,8%.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135073
 
 
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