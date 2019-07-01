 Сбережения украинцев первом квартале сократились на 49 миллиардов, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщил Госстат, в январе-марте-2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года номинальные доходы населения выросли на 15,5%.

Согласно сообщению, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в первом квартале 2019 года увеличились на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Располагаемый доход в расчете на одного человека за первые три месяца текущего года составил 14 398 грн, что на 3 027,8 грн больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Расходы населения в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего увеличились на 20,8%.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram