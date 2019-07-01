 SkyUp сообщила о задержке ряда авиарейсов из-за неисправности самолетов

Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика, передает БизнесЦензор.

"Мы делаем все возможное, чтобы осуществить перелеты максимально быстро и комфортно. Если возникнут новые задержки, мы сообщим максимально оперативно", – отмечается в сообщении.

По информации avianews.com, одна из поломок возникла на самолете Boeing 737-800 с бортовым номером UR-SQA, который выполнял рейс PQ 7124 из Шарм-эль-Шейха в Харьков. При подлете к местному аэропорту воздушное судно развернулось и взяло курс на Борисполь, где совершило посадку.

В SkyUp заявили, что компания обеспечила трансфер для пассажиров из Борисполя в Харьков автобусами, в которые загрузили воду, сэндвичи и горячее питание.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем SkyUp выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!. Компания начала чартерные перевозки с конца мая 2018 года.

По данным госреестра, сейчас бенефициарами ООО "Авиакомпания "Скайап" указаны Александр и Юрий Альба.

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