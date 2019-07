 Страховые компании AXA в Украине сменили название

Как сообщается в пресс-релизе страховщика, страховые компании "ARX" и "ARX Life" являются правопреемниками "АХА Страхование" и "AXA Страхование жизни" и продолжают работать со всеми банками, автодилерами, партнерами в региональной сети, корпоративными клиентами, а также с ассистирующими компаниями и подрядчиками, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Смена названия связано с изменением владельца страховщиков – основным акционером СК "ARX" является канадский холдинг Fairfax Limited.

Согласно пресс-релизу, Андрей Перетяжко является председателем правления компании, Максим Межебицкий – его первым заместителем, Вячеслав Гавриленко – заместителем и с 12 июня – генеральным директором компании "ARX Life".

Как сообщалось, АХА Group в феврале 2019 года завершила оформление сделки с Fairfax Financial Holdings Limited по продаже своих "дочек" в Украине - ЧАО "Страховая компания "АХА Страхование" и ОДО "Страховая компания "АХА Страхование Жизнь".

Канадская Fairfax Financial Holdings Limited Group LTD (FFHL Group LTD) приобрела 99,98% уставного капитала страховой компании "АХА Страхование" за $16,24 млн.

СК "АХА Страхование" осуществляет деятельность на украинском страховом рынке с 2007 года. В компании работает более 780 сотрудников и 1,22 тыс. агентов по всей Украине. По итогам 2018 года компания собрала 1,9 млрд грн страховых премий, что на 13% выше показателей 2017 года.

"АХА Страхование Жизнь" зарегистрирована в июле 2013 года. Объем собранных ею премий по итогам 2018 года составил 93 млн грн, что на 57% выше показателей 2017 года.

Международная холдинговая компания Fairfax Financial Holdings Limited со штаб-квартирой в Торонто (Канада) занимается страхованием, перестрахованием и управлением инвестициями с 1985 года. Председателем и исполнительным директором холдинга с 1985 года является Прем Ватса. Инвестиционный портфель составляет $39,4 млрд, общая сумма активов - $65,1 млрд, общий акционерный капитал - $18,4 млрд.

