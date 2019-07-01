 Новые электромобили в ЕС обязали оборудовать генераторами шума мотора

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на ВВС, передает БизнесЦензор.

Увеличение числа автомобилей с тихими электродвигателями на дорогах Европы вызывает все больше жалоб со стороны пешеходов, которые не слышат их приближения, что может стать причиной роста количества ДТП.

Теперь все новые электромобили в ЕС должны продаваться с генераторами шума мотора Avas, который будет автоматически включаться, когда машина едет задним ходом или передвигается со скоростью менее 19 километров в час. Власти Евросоюза пришли к выводу, что в обоих таких случаях недалеко от автомобиля могут находиться прохожие.

При этом водители будут иметь возможность отключать генератор шума мотора, если они посчитают это необходимым.

На более высокой скорости искусственный звук будет отключаться, так как быстро машины ездят, как правило, либо по шоссе, либо по дорогам, оборудованным соответствующими пешеходными переходами и светофорами.

С 2021 года установка системы Avas станет обязательной для всех электромобилей в ЕС.

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