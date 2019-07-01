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 Минфин России увидел "социальную проблему" в росте закредитованности россиян

Долговая нагрузка россиян становится социальной проблемой, в секторе необеспеченного потребительского кредитования сложилась напряженная ситуация.

Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

"Я считаю, что ситуация на рынке потребительского кредитования напряженная… Я считаю, что (министр экономического развития РФ Максим) Орешкин прав, когда говорит, что такие признаки есть на рынке потребкредитования – даже не столько пузыря, сколько мы переходим за критические уровни долговой нагрузки человека, и это уже становится социальной проблемой", – заявил Моисеев.

"Этот рынок нужно стараться жестко ограничивать. ЦБ с этим работает. Надо посмотреть, достаточно или нет – сложно сказать", – добавил замминистра.

Как сообщалось, ранее в ходе "прямой линии" российский президент Владимир Путин признал, что жить в России "стало тяжелее" и назвал одной из причин, сдерживающих ростр реальных располагаемых доходов населения, выплаты по кредитам.

По данным Росстата, только в 2018 году кредитные платежи россиян выросли на 29% (или 444 млрд руб.) после их снижения в предыдущие три года, повлияв на рост обязательных платежей, которые вычитаются из реальных доходов.

В 2018 году долги россиян перед банками, включая ипотеку и необеспеченные потребительские ссуды, возросли на 22,4%, до 14,9 трлн руб., продемонстрировав максимальный рост с докризисного 2013 года.

К началу мая 2019 года портфель потребительских кредитов вырос в годовом выражении на 25,2%, до 7,9 трлн руб., впервые с 2013 года обогнав по темпам роста ипотечное кредитование.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135063
 
 
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