 "Нибулон" построил новый речной терминал в Запорожской области. ФОТО

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные компании, передает БизнесЦензор.

Строительные работы велись в рекордные для "Нибулона" сроки, несмотря на сложный рельеф и геологические особенности участка, а также неблагоприятные погодные условия.





Всего за время строительства объекта было забито около 3500 свай (105 тыс. погонных метров), для изготовления которых были загружены работой 4 завода железобетонных изделий.

В компании сообщили, что при строительстве переместили более 400 тыс. кубометров грунта, изготовили 13,6 тыс. кубометров бетонных конструкций и забетонировали более чем 29,4 тыс. кв. м, смонтировали 3640 тонн металлоконструкций, а также построили грузовой причал длиной 150 метров.





Усилиями компании выполнили дноуглубление около 2 км реки Плоская Осокоровка, что обеспечивает подход судов к грузовому причалу перегрузочного терминала филиала. А более 12 км подходного канала оснастили навигационным оборудованием.

"Построенное предприятие в селе Терновка не только обеспечит рабочими местами около 120 человек, но и значительно сократит затраты аграриев области на транспортировку сельхозпродукции. Мощности только этому объекту позволяют принимать 300 тыс. тонн зерна в год", - сообщили в "Нибулоне".

Общий объем инвестиций компании в реализацию этого проекту составил около $23 млн, а сумма налоговых и неналоговых платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды от работы филиала "Терновский" достигнет более 5 млн грн в год.







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