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 "Нибулон" построил новый речной терминал в Запорожской области. ФОТО

Компания "Нибулон" планирует 2 июля 2019 года провести торжественное открытие речного перегрузочного терминала филиала "Терновский" (село Терновка, Вольнянский район, Запорожская область).

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные компании, передает БизнесЦензор.

Строительные работы велись в рекордные для "Нибулона" сроки, несмотря на сложный рельеф и геологические особенности участка, а также неблагоприятные погодные условия.

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Всего за время строительства объекта было забито около 3500 свай (105 тыс. погонных метров), для изготовления которых были загружены работой 4 завода железобетонных изделий.

В компании сообщили, что при строительстве переместили более 400 тыс. кубометров грунта, изготовили 13,6 тыс. кубометров бетонных конструкций и забетонировали более чем 29,4 тыс. кв. м, смонтировали 3640 тонн металлоконструкций, а также построили грузовой причал длиной 150 метров.

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Усилиями компании выполнили дноуглубление около 2 км реки Плоская Осокоровка, что обеспечивает подход судов к грузовому причалу перегрузочного терминала филиала. А более 12 км подходного канала оснастили навигационным оборудованием.

"Построенное предприятие в селе Терновка не только обеспечит рабочими местами около 120 человек, но и значительно сократит затраты аграриев области на транспортировку сельхозпродукции. Мощности только этому объекту позволяют принимать 300 тыс. тонн зерна в год", - сообщили в "Нибулоне".

Общий объем инвестиций компании в реализацию этого проекту составил около $23 млн, а сумма налоговых и неналоговых платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды от работы филиала "Терновский" достигнет более 5 млн грн в год.

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Нибулон построил новый речной терминал в Запорожской области 07

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135059
 
 
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