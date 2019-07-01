 Страны ОПЕК договорились продлить ограничение добычи нефти еще на 9 месяцев

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на одного из делегатов в странах ОПЕК, передает БизнесЦензор.

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев подтвердил, что продление сделки о сокращении добычи на 9 месяцев поддержали большинство министров стран ОПЕК+.

"Большинство (министров, – ред.) высказались за 9 месяцев", – сказал Бозумбаев.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в понедельник рекомендовал продлить сделку о сокращении добычи на 9 месяцев с прежними квотами.

В свою очередь министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в преддверии встречи ОПЕК отмечал, что продление сделки ОПЕК+ на 9 месяцев дает ее участникам время для ребалансировки рынка.

"Я думаю, если бы мы выбрали шесть (месяцев, – ред.), нам бы пришлось обсуждать продление в декабре. Я думаю, девять месяцев дают нам достаточно времени для того, чтобы подождать балансировки рынка до того, как мы начнем обсуждать продление", – сказал аль-Фалих.

По мнению саудовского министра, большая часть избытка нефти уйдет с рынка во втором полугодии.

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Напомним, в декабре 2018 года ОПЕК и несколько стран вне картеля во главе с Россией договорились о сокращении нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки.

Срок действия пакта ОПЕК+ об ограничении добычи нефти истек в воскресенье, 30 июня. Страны ОПЕК и министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ проводят встречи в Вене в понедельник, за ними последуют переговоры ОПЕК+ во вторник.

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