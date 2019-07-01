 Вступил в силу запрет на ввоз произведенных в России автомобилей, – ГФС

Под запрет попадают транспортные средства категорий 8702-8704 согласно УКТВЭД, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В частности, речь идет о легковых автомобилях, включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили, автобусах для перевозки 10 и больше человек, а также авто для для перевозки грузов.

В ГФС напоминают, что страной происхождения товара считается страна, в которой товар был полностью произведен или подвергнут достаточной переработке в соответствии с критериями, установленными Таможенным кодексом.

Документами, подтверждающими страну происхождения товара, является сертификат о происхождении товара, заверенная декларация о происхождении товара, декларация о происхождении товара, сертификат о региональном наименование товара. Страна происхождения товара заявляется (декларируется) органу доходов и сборов путем представления оригиналов документов о происхождении товара.

К дополнительной информации о происхождении транспортных средств относятся сведения, содержащиеся в идентификационном номере – VIN-код (Vehicle Identification Number), информация о котором говорится в техническом паспорте на транспортное средство и декларируется в графе 31 таможенной декларации.

Как сообщалось, постановлением Кабинета министров №535 от 15 мая введен запрет на ввоз в Украину из РФ цемента, фанеры и их аналогичных материалов, кормов, продукции ветеринарной медицины, минеральных удобрений, обоев, продукции легкой промышленности, в частности отдельных видов трикотажных изделий и обуви, проводов из углеродистой стали, проводов металлические, труб и трубок, сеток металлических, крепежных изделий, стальной посуды, оборудования для производства хлебобулочных изделий, спичек, б/у железнодорожных или трамвайных вагонов, а также транспортных средств.

Также Кабмин ввел специальную пошлину на все российские товары.

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