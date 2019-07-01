[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 25.98 29.36
 Энергетика
  1714  8
Все про:ТЭС (321) уголь (1175) НКРЭКУ (676) Новости компаний (900) электроэнергия (448) Роттердам+ (66)

 Формула "Роттердам+" прекратила действовать в Украине

Действие формулы цены на уголь, известная как "Роттердам+", прекратилось с 1 июля 2019 года в связи с переходом к новому рынку электроэнергии.

В августе 2018 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила формулу ценообразования на электроэнергию "Роттердам+", передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські новини.

Согласно опубликованному на официальном сайте НКРЭКУ документу, с начала действия нового рынка электроэнергии признается утратившим силу ряд нормативных документов, которые ранее регламентировали работу украинской энергетики.

В перечне документов, которые отменены вместе с началом работы нового рынка, постановление НКРЭКУ №289 от 3 марта 2016 года "Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены на электроэнергию", известной под названием "Роттердам+".

Данное решение НКРЭКУ объясняется необходимостью упорядочения нормативной базы деятельности на рынке электрической энергии и для обеспечения своевременной подготовки участников рынка к работе нового рынка электрической энергии.

Напомним, начиная с 2016 года стоимость электроэнергии, вырабатываемой ТЭС Украины, регулируется по формуле "Роттердам+". Она была введена в связи с потерей контроля над частью Донецкого угольного бассейна из-за войны на Востоке.

После оккупации Донбасса большинство шахт с антрацитовым углем, на котором работает большинство ТЭС, оказалась на неподконтрольной территории. Поэтому, чтобы обеспечить энергетическую независимость Украины от оккупированных территорий, было принято решение покупать топливо на международной бирже в Нидерландах, куда доставляют уголь из ЮАР и Южной Америки.

Формула была утверждена НКРЭКУ. В Нацкомиссии тогда заявляли, что такая методика расчета должен устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны боевых действий и позволит Украине накапливать достаточно угля к зиме.

В соответствии с методикой, стоимость топлива определялась по формуле "цена угля в портах Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен + стоимость его доставки в Украину". Формула "Роттердам+" применяется как для ТЭС, сжигающих антрацитовую (дефицитную) группу угля, так и для станций, сжигающих газовую группу угля.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135052
 
   
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Соя фас искать зраду !!!!
Подсказка царек теперь не сможет пилить ваше бабло
 показать весь комментарий
 
 
На всякий случай напомню, что Роттердам+ изначально заканчивал свое действие летом 2019. Только не говори что не знал))
а то я смотрю уже хочешь в заслуги ЗЕ это приписать. Выглядит как "вот смотрите, настало лето! ЗЕ крутой! При сое то зима была... "
 показать весь комментарий
 
 
Дурік, це запланований Порошенко з 1 липня перехід до ринку електроенергії. Де вас штампують таких недолугих?
 показать весь комментарий
 
 
то шо? Ціни на елєктрічєство впадуть?
 показать весь комментарий
 
Аж два раза. Потом догонят и снова упадут. Динамика цены на электроэнергии не изменится.
 показать весь комментарий
 
 
И на сколько упали цены на электричество для простого населения?
 показать весь комментарий
 
 
Ура, теперь нам вернут деньги, йохохо.........
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиЭнергетикаФормула "Роттердам+" прекратила действовать в Украине
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Богдан Андрей ВР Донбасс Зеленский обстрел Операция Объединенных сил ПАСЕ Россия электроэнергия
 
 
 
 
 
 вверх