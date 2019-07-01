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 "Укргаздобыча" открыла два новых месторождения

"Укргаздобыча" открыла нефтяное месторождение в Харьковской области и газоконденсатное месторождение в Полтавской области.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Так, по результатам выполненной ЗD-сейсмики на участке в Харьковской области была пробурена поисковая скважина, после испытания которой на глубине свыше 3 700 м получен приток нефти. По состоянию на сегодня в скважине продолжают промышленные исследования и проводят подготовку к эксплуатации. По предварительным оценкам, ресурсы нефти на новом месторождении составляют около 130 тыс. тонн.

Так же на участке недр в Полтавской области после проведенных сейсмических исследований и бурение первой поисковой скважины глубиной 6 300 м получен промышленный приток газа. В результате открыто новое газоконденсатное месторождение, ресурсная база которого, по предварительным оценкам, составляет более 2,7 млрд кубометров природного газа.

"Укргаздобыча" значительно активизировала проведение геологоразведочных работ, в частности, сейсморазведки на всех перспективных участках недр, что позволило открыть за последние три года 8 новых месторождений, из которых 6 – в 2018 году. В этом году компанией уже открыто 2 новых месторождения.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135042
 
 
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