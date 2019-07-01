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 ЦИК решил увеличить печать бюллетеней для парламентских выборов на 1,4 миллиона

Центральная избирательная комиссия 27 июня по переговорной процедуре заключило соглашение с ГП "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" на изготовление избирательных бюллетеней на общую сумму 281,85 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно договору, для выборов в многомандатном и мажоритарных округах заказано 63,61 млн бюллетеней разных размеров.

По мажоритарным округам будут разные по размеру и цене бюллетени:

  • до 6 кандидатов – размером 200х200 мм по 2,28 грн/шт;
  • до 11кандидатив – размером 200х300 мм по 2,88 грн/шт;
  • до 18кандидатив – размером 200х400 мм по 3,54 грн/шт;
  • до 33 кандидатов – размером 200х600 мм по 4,20 грн/шт;
  • до 50 кандидатов – размером 200х800 мм по 4,68 грн/шт.

Для голосования по партийным спискам изготовят бюллетени размером 200х600 мм.

В соглашении определено, что заказанное количество является ориентировочным и точной разбивки количества различных по размерам бюллетеней – нет.

Учитывая то, что на парламентских выборах 21 июля каждый избиратель получит два бюллетеня для голосования за партию и мажоритарного кандидата, то запланировано изготовить бюллетени для 31,81 млн избирателей.

Как отмечает издание, это на 1,4 млн штук больше заказа бюллетеней для первого тура президентских выборов 31 марта, который составил 30,44 млн штук. Причины такого роста в обосновании закупки не объясняется.

Государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" получило заказ без конкурса, поскольку это единственное предприятие, имеющее необходимые производственные мощности, технологические и организационные возможности для изготовления бланков в течение установленного законом "О выборах народных депутатов Украины" срока.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135037
 
 
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