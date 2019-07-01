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 В Украине с 1 июля вырос прожиточный минимум и связанные с ним страховые выплаты, – Фонд соцстрахования

С 1 июля в Украине увеличился прожиточный минимум - до 2,007 тыс. грн для трудоспособных граждан и 1,564 тыс. грн - для нетрудоспособных.

Об этом сообщил Фонд социального страхования Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, в связи с этим также увеличился предельный размер единовременного пособия для лиц, у которых право на страховые выплаты наступило после 1 июля. Речь идет, в частности, о пострадавших в результате несчастного случая на производстве в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности (17 размеров прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц - 34,119 тыс.грн); семьи в случае смерти (100 размеров прожиточного минимума 200,7 тыс. грн); иждивенцу в случае смерти потерпевшего (20 размеров прожиточного минимума - 40,14 тыс. грн). 

Ранее эти выплаты соответственно составляли 32,657 тыс. грн, 192,1 тыс. грн, 38,42 тыс. грн.

Кроме того, изменился размер компенсации пострадавшему на бензин (горючее), ремонт и техническое обслуживание автомобилей - 22% прожиточного минимума на одного человека, который потерял работоспособность, в расчете на месяц, или на транспортное обслуживание - 29% прожиточного минимума на одного человека, который потерял работоспособность в расчете на месяц, согласно постановлению Кабмина от 14 февраля 2007 года №228.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135030
 
 
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