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 Кабмин не видит возможности возобновить авиарейсы в Мариуполь

Возобновление регулярных авиарейсов в Мариуполь пока что невозможно, исходя из сображений безопасности.

Соответствующее решение было принято во время правительственного совещания в понедельник, 1 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

В частности, заслушав информацию Министерства обороны участники совещания "пришли к выводу, что в условиях существующей российской агрессии гарантировать безопасность пассажирам на постоянной основе не представляется возможным".

Как сообщалось, ранее городской голова Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что местные власти готовы субсидировать 50% стоимости авиабилетов в случае открытия прямых рейсов. По словам мера города, ввод в рабочий режим аэропорта Мариуполя может состояться весной 2020 года, а компания "Мотор Сич" готова стать перевозчиком на рейсах в Киев, Львов, Харьков и Одессу.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял о планах возобновить авиасообщение с Мариуполем до конца года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135023
 
 
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