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 Зеленский назначил нового заместителя главы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский своем указом назначил Дмитрия Нескоромного заместителем руководителя Службы безопасности Украины.

Об этом говорится в указе №473/2019, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Назначить Нескоромного Дмитрия Анатольевича заместителем председателя Службы безопасности Украины", - сказано в указе.

Нескоромный до февраля 2017 года работал на должности замначальника главного управления "К" СБУ, сообщает Интерфакс-Украина.

Помимо этого своими указами №474/2019 и №475/2019 Зеленский назначил Александра Бондарука начальником Управления СБУ во Львовской области, и Ивана Рудницкого начальником Управления СБУ в Закарпатской области.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135021
 
 
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