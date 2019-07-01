 Власти Киева утвердили проект по созданию сети из 260 пунктов аренды велосипедов

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

"Победитель инвестконкурса обязуется создать сеть из 264 пунктов проката с 2000 велосипедов. Пункты проката велосипедов должны быть расположены в десяти районах столицы. Ориентировочная стоимость реализации проекта по созданию сети "bike sharing" составляет около 33 млн грн", – рассказал Поворозник.

Согласно условиям конкурса, велосипед должен быть оборудован смарт-замком, который блокирует механизм велосипеда и не дает возможности передвигаться на нем без осуществления оплаты, предупреждая при этом кражу; программным обеспечением, которое позволяет осуществлять оплату услуг проката и разблокировать смарт-замок велосипеда и GPS-трекером, который отслеживает точное местонахождение велосипеда.

Чиновник напомнил, что сейчас в столице 32 локации, на которых находятся 200 велосипедов.

"Этот сервис пользуется популярностью у киевлян и гостей города. Так, например, за прошлый год им воспользовались 9 284 раза. В общем пользователи благодаря сервису прошлого года проехали на велосипеде почти 35 тыс. км. Количество регистраций с прошлого года увеличилась с 18 642 до 25 500 человек. С 9 апреля 2019 года сервисом воспользовались более 6 тыс. раз", – отметил Поворозник.

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Напомним, в августе 2018 в Украине стартовал сервис "Bike sharing" от NextBike, который позволяет взять в аренду велосипед, пользуясь мобильным приложению. Перед началом необходимо внимательно ознакомиться с правилами и принять условия сервиса.

По данным госреестра, основателями ООО "Некстбайк Киев" указаны Алексей Кладов и Алексей Кушка (по 25%), еще 50% оформлено на ООО "Некстбайк Украина", осносвным владельцем которого является львовский бизнесмен Зиновий Козицкий.

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