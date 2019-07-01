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 Страны "большой двадцатки" будут отказывать в убежище коррупционерам

Страны G20 будут отказывать в предоставлении убежища скрывающимся коррупционерам.

Об этом говорится в декларации лидеров стран G20, принятой по итогам саммита в Осаке, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы продолжим практическое антикоррупционное сотрудничество и подтверждаем нашу решимость отказывать в предоставлении убежища скрывающимся от правосудия коррупционерам и их активам, полученным в результате совершения коррупционных преступлений, в соответствии с международными обязательствами, принятыми также в рамках "Группы двадцати", и внутренним законодательством, и будем плотнее работать вместе в сфере сотрудничества по возврату активов", – сказано в декларации.

Лидеры крупнейших мировых экономики также высказали намерение усилить борьбу с подкупом иностранных должностных лиц.

Кроме того, они будут более активно способствовать тому, чтобы в каждой стране G20 в возможно сжатые сроки начало действовать национальное законодательство, предусматривающее уголовную ответственность за подкуп иностранных должностных лиц.

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В декларации также отмечается, что система автоматического обмена информацией между странами повысила прозрачность налоговой системы, а в отношении юрисдикций, не соблюдающих принципы транспарентности, могут быть введены меры.

G20 призвала все юрисдикции подписать и ратифицировать Многостороннюю конвенцию о взаимной административной помощи в налоговых делах.

"Мы вновь подтверждаем важность реализации по всему миру комплекса мер, предусмотренных планом "Группы 20"/ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (План BEPS), и повышения налоговой определенности", – сказано в документе.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135014
 
 
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