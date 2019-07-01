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 Комиссия определила победителей конкурсов на добычу газа на 9 участках (обновлено)

Межведомственная комиссия по организации заключения и выполнения соглашений о распределении продукции на заседании 1 июля одобрила выводы и предложения Кабмину по определению победителей конкурсов на заключение соглашений о разделе углеводородов по девяти участкам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности, передает БизнесЦензор.

В частности, комиссия предложит утвердить конкурсное предложение государственной "Укргаздобычи" совместно с канадской Vermilion Energy по Балаклейскому и Ивановскому участкам.

Предложение "Укргаздобычи" также признано лучшим по Берестянскому и Бузивскому участкам.

Комиссия также выбрала предложение компании "Юкрейн энерджи Л.Л.С." по Варвинскому участку, "Ойл энд Гез оверсиз Трединг Би.Ви." и ООО "Нафтогазексплуатация" – по Зинковскому участку, "Укрнефтебурение" – по Русановскому участку, ООО "Гео Альянс Партнершип" и "Гео Альянс Партнершип Б.В." – по Софиевскому и компании "Велл КО" – по Угневскому.

Как уточнили в пресс-службе Госгеонедр, с момента заключения соглашения с правительством по указанным участкам нефтегазовые компании обязуются в течение 5 лет инвестировать более $430 млн в проведение сейсмических работ (в частности, 3D на площади 3,7 тыс кв. км) и пробурить 39 разведочных скважин, параллельно работая над восстановлением законсервированных объектов для скорейшего получения газа.

Ожидается, что Кабмин окончательно утвердит победителей конкурсов в течение двух месяцев. Этап составления и согласования сделки с государством и местной общиной продлится до одного года.

Как сообщалось, "Укргаздобыча" и Vermilion 28 мая подали Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции Министерства энергетики и угольной промышленности Украины совместные заявки об участии в 4 конкурсах на заключение соглашений СРП, а именно по Балаклейский, Ивановской, Зиньковской и Софиевской площадях.

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В конце 2018 года Кабинет министров принял постановление о проведении 12 конкурсов по разработке углеводородных участков на основании СРП. Срок действия соглашения составит 50 лет.

Предполагается, что доля государства в прибыльной продукции должна быть не менее 11% ее общего объема, максимальная доля инвестора – 70% общего объема производства (до полного возмещения расходов инвестора).

28 февраля Межведомственная комиссия начала прием заявок по девяти участкам. Их прием был окончен 28 мая в 17:30.

Согласно условиям, на первом этапе геологоразведывательных работ (в течение пяти лет) минимальный объем инвестиций по Варвинскому, Софиевскому участкам составляет 1 млрд грн, – не менее 0,85 млрд грн, Русановскому, Ивановскому, Балаклейскому – не менее 0,8 млрд грн, Бузовскому, Угновскому – не менее 0,6 млрд грн, Зинковскому – не менее 0,5 млрд грн, Берестянскому – 0,45 млрд грн.

Vermilion Ukraine Exploration – представительство международной нефтегазодобывающей компании Vermilion, базирующейся в Канаде.

"Укргаздобыча", 100% акций которой принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135011
 
 
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Фамилии назовите,кто чем владеет,опять нашим аферистам раздали право нас грабить или это настоящие мировые компании пришли работать по нормальному?
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