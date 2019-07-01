 Аэропорт "Ужгород" может вновь остановить полеты в Киев

Об этом сообщил директор аэропорта Руслан Лиис, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

По словам Лииса, такая ситуация сложилась из-за задержки с подписанием договора со Словакией. Через воздушное пространство этой страны в аэропорт "Ужгород" совершают посадки самолеты.

"ГП "Украэрорух" сформировало схемы захода на посадку по инструментальному типу на аэродром "Ужгород", им уже хороших три месяца. […] Более того - даже проект договора, с правками Госавиаслужбы, направили в министерство транспорта Словакии, и что? Ни слуху, ни духу. Обещания. Последнее, которое я слышал, - будто бы министр инфраструктуры пообещал выйти на подписание соглашения в сентябре 2019 года. В сентябре, уверен, у вас будут другие вопросы, как, наверное, есть и сейчас. А уже в октябре наш стратегический партнер "Мотор Сич" мне скажет, Руслан, погодных условий у вас нет для выполнения полетов по визуальному типу, мы прекращаем рейс", - заявил Лиис.

Директор ужгородского аэропорта не верит в последующее возрождение аэропорта в случае остановки рейсов "Мотор Сич" и призвал министра инфраструктуры Владимира Омеляна обеспечить подписание необходимого для полноценной работы аэропорта соглашения со Словакией.

В 2016 году "Мотор Сич" прекратила выполнение прямых рейсов Киев-Ужгород из-за проблем с безопасностью в аэропорту Ужгорода, из-за чего работа аэропорта была остановлена по решению Госавиаслужбы.

Позже для полетов возникли новые проблемы. Поскольку в одном торце полосы аэропорта на украинской стороне построены здания, взлет и посадка возможны только с противоположной стороны с залетом на территорию Словакии. Для того, чтобы "Украэрорух" мог управлять воздушным движением в этом районе, предприятию пришлось пройти сертификацию Европейского агенства по безопасности авиации (EASA) на соответствие нормам Евросоюза, которая завершилась в декабре 2018 года.

С 15 марта "Мотор Сич" запустила по пятницам рейсы Ужгород-Львов, которые стыковались с рейсами Львов-Киев. Пассажиры могли купить единый билет на маршрут Ужгород-Киев, однако с учетом пересадки во Львове время в пути составляло от 3 часов до 4 часов 40 минут в зависимости от направления. 10 мая авиакомпания закрыла рейсы Ужгород-Львов, объяснив это "коммерческими причинами".

3 июня "Мотор Сич" возобновила выполнение прямых рейсов между Ужгородом и Киевом на самолете Як-40. Полеты выполняются по понедельникам, средам и пятницам с вылетом из Ужгорода в 07:00 и возвращением из Киева в 18:30. Время в пути составляет 2 часа.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram