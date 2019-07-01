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 Энергетика
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 Украина за полгода ввела в два раза больше мощностей ВИЭ, чем за весь прошлый год

За первое полугодие 2019 года в Украине установлены новые 1550 МВт мощностей, генерирующих электроэнергию из возобновляемых источников энергии. Это почти в два раза больше, чем за весь 2018 год (848 МВт).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

В частности, за шесть месяцев этого года введено:

  • почти 900 МВт – в первом квартале;
  • более 650 МВт – во втором квартале этого года.

В целом в установке 1550 МВт указанных мощностей инвестировано почти 1,3 млрд евро.

Также всего за шесть месяцев этого года "зеленый" тариф получили такие новые объекты:

  • более 1200 МВт – СЭС;
  • почти 250 МВт – ВЭС;
  • 33 МВт – СЭС домохозяйств (за первый квартал);
  • 20 МВт – биогазовые установки;
  • 1 МВт – объекты малой гидроэнергетики.

В общем, по состоянию на конец второго квартала в Украине введено более 3800 МВт мощностей возобновляемой электроэнергетики, а с большими ГЭС – 8400 МВт.

Для сравнения с целью выполнения Национального плана действий по возобновляемой энергетике до 2020 года в части электроэнергетики Украина должна достичь:

  • 8600 МВт – на конец 2019 года;
  • 9200 МВт – на конец 2020 года.

Указанные темпы ввода новых объектов в упомянутой сфере позволят выполнить Национальный план действий до 2020 года в части электроэнергетики, а также активизировать инвестиции, экономику и уменьшать энергозависимость.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135005
 
 
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