 Азербайджан годов начать поставки газа в ЕС по новому трубопроводу в обход России

Об этом сообщила государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

TANAP предназначен для транспортировки газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в Европу через Турцию. Протяженность трубопровода составляет около 2 тыс. км.

Как сообщалось, в июне 2018 года в Турции ввели в строй Трансанатолийский газопровод (TANAP), предназначенный для транспортировки газа второй стадии разработки месторождения Шах-Дениз в Азербайджане в Европу в обход России.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубометров газа в год, 10 миллиардов которых пойдут в Европу.

Общая протяженность TANAP составляет 1850 километров. Трубопровод строится до приграничного с Грецией района Ипсала в турецкой провинции Эдирне, где он будет подключен к Трансадриатическому газопроводу (TAP).

В проекте TANAP 51% принадлежит ЗАО "Южный газовый коридор", 7% – SOCAR Turkey Energy A.Ş, дочерней компании SOCAR, 30% – BOTAŞ и 12% – BP.

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