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 В Киеве ввели новые парковочные талоны

С 1 июля в Киеве начинают действовать парковочные талоны нового образца, сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации сообщает БизнесЦензор.

"Изменился цвет парковочных талонов, расположение номеров зон (или квартала) и дополнительной информации. Степени защиты - голограмма и уникальный идентификаций номер", - сказал Давтян.

КГГА напоминает, что купить талоны можно онлайн с бесплатной доставкой через сервис КП "ГИВЦ"; онлайн с бесплатной доставкой через сервис Portmone; в киосках "Союзпечать"; непосредственно в офисе КП "Киевтранспарксервис".

Талон на месяц для всех зон стоит 630 грн, во II и III зоне - 441 грн, в III зоне - 315 грн. Абонемент на квартал - 1465 грн с возможностью пользования любой парковки предприятия в течение трех месяцев.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134976
 
 
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