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 Беларусь создаст собственные пункты контроля качества российской нефти

Российская "Транснефть" отказала оператору белорусских нефтепроводов в доступе у результатам апрельских проб нефти, а также в создании совместных пунктов контроля качества сырья на границе.

Об этом генеральный директор ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Олег Борисенко заявил в интервью БЕЛТА, передает БизнесЦензор.

"Мы бы хотели знать результаты апрельских арбитражных проб нефти, находящихся у российской стороны. К сожалению, даже после 5 письменных официальных обращений в "Транснефть" мы их не получили", – сообщил Борисенко.

"Мы бы хотели понимать, почему российская сторона своевременно не предупредила своих партнеров о транспортировке загрязненной нефти (как следовало поступить по соглашению о взаимоотношениях компаний-операторов магистрального нефтепровода "Дружба")?", – добавил глава компании.

По словам белорусского топ-менеджера, с этим связано решение об организации новых точек контроля количества и качества нефти на территории Беларуси.

"Практика показала, что результатом работы прежней, доверительной схемы учета и контроля стало загрязнение всего трубопровода. В критической ситуации ПАО "Транснефть" не информировало партнеров о пропуске партий некачественной нефти, а теперь – в нарушение договора и инструкций препятствует получению доступа к арбитражным пробам нефти. Поэтому принято решение об организации современных систем измерения количества и качества нефти на белорусской территории - на границе как с Россией, так и с Польшей", – добавил Борисенко.

Как сообщалось, в конце апреля Россия приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в Восточную Европу и Германию из-за загрязнения сырья органическими хлоридами, вынудив европейские заводы искать альтернативные источники и маршруты поставки сырья.

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (белорусский оператор южной ветки "Дружбы") прогнозирует, что в течение ближайших 12 месяцев система нефтепроводов "Дружба" будет работать "вполсилы" из-за длительного периода очистки от загрязненной хлоридами нефти.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134973
 
 
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