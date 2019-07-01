 "Приватбанк" назначил новым членом правления польского топ-менеджера

Как сообщили в банке, новый член правления по операционным вопросам назначен на срок три года и приступил к исполнению своих обязанностей 1 июля, передает БизнесЦензор.

Решение о назначении было утвержден наблюдательным советом банка по результатам открытого конкурса.

До назначения в крупнейший украинский банк Качмарек был главным операционным директором польского банка Eurobank S.A, занимал должности председателя правления CompFort Meridian Polska S.A., а также исполнительного директора EY (Ernst & Young) Polska.

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