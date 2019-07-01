 СБУ обнаружила крупнейшую в истории партию контрабандных сигарет. ВИДЕО

Во время проведения обысков на нелегальной "оптовой базе" в приграничном районе Закарпатья, правоохранители изъяли более десяти тысяч коробов сигарет различных марок и производителей без марок акцизного налога и без соответствующих документов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-центра СБУ.

По данным ведомства, ориентировочная стоимость изъятой продукции составляет около 70 млн грн. Кроме того обнаружено тринадцать грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

"Это самая крупная партия контрабандных сигарет, изъятых СБУ за всю историю независимости Украины", – отмечается в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что организованная группа лиц, связанная с международными преступными группировками, наладила поставки контрабандных сигарет в Украину из других стран.

В дальнейшем преступники планировали транспортировать продукцию в страны Евросоюза через государственную границу в Закарпатской области, а часть реализовать на "черном" рынке в Украине.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 204 и ч. 1 ст. 364 Уголовного Кодекса продолжаются неотложные следственные действия для выявления коррупционных связей между организаторами контрабандного канала и должностными лицами контролирующих органов на государственной границе.

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