 Истец написала заявление об отказе от иска против SkyUp

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Причиной отказа Пасенко указала, что она никогда не была клиенткой этого авиаперевозчика.

По данным журналистов, 25 июня Государственная авиационная служба Украины по почте получила копию отказа от иска от Оксаны Пасенко.

"Мы не знаем, зарегистрирована ли она в суде. Авиакомпания копии пока не получала", - сообщил директор по юридическим вопросам SkyUp Дмитрий Толкачев.

"Временно не работаю. Дома отдыхаю. Я иск написала, что я туда (в суд) не обращалась и не пользовалась услугами (авиакомпании)", - заявила Пасенко журналистам.

В исковом заявлении якобы Оксаны Пасенко, говорилось о том, что жительница Барышевки приобрела билеты на рейс 17 мая в Шарм-эль-Шейха с вылетом из аэропорта "Киев" (Жуляны) - на рейс, который вроде бы должна выполнять SkyUp.

В заявлении указано, что 16 мая Пасенко сообщили о том, что вылет переносится на 20 мая из-за якобы отсутствие самолетов. Все эти данные вместе с подборкой негативных отзывов по авиакомпании в сети, "истец" указала в заявлении в качестве причины отказа от поездки. Это в дальнейшем и стало основанием для Барышевского суда принять решение о приостановлении лицензии частному украинскому авиаперевозчику.

18 июня Пасенко обратилась в полицию с заявлением о том, что не подавала иск. Хотя она и не имела собственных документов, заявление зарегистрировано в Барышевском отделении полиции.

24 мая Барышевский районный суд Киевской области остановил лицензию SkyUp. В то же время судья отказалась запрещать компании "осуществлять хозяйственную деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом до разрешения спора по существу".

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заверил, что компания продолжит работать в нормальном режиме без стрессов для пассажиров. Кроме того, министр увидел в этом решении следы совладельца крупнейшего авиаперевозчика страны, компании МАУ Игоря Коломойского.