 В Украину впервые импортировали электроэнергию из стран ЕС

Об этом сообщает пресс-служба осуществившей поставку компании "Эру трейдинг", передает БизнесЦензор.

"Максимальная мощность импортированной электроэнергии составляет 130 МВт. Событие стало возможным благодаря поддержке европейских партнеров компании, а также проактивной позиции команды НЭК "Укрэнерго" и представителей Европейской комиссии", – отмечается в сообщении .

"Начало импорта электроэнергии в пределах Бурштинского энергоострова – это очередной шаг к интеграции украинского рынка в энергетические рынки Европы и залог справедливой конкурентной цены для конечных потребителей", – подчеркивается в сообщении.

Ранее оператор энергосистемы страны "Укрэнерго" сообщало, с запуском нового оптового рынка с 1 июля становится возможным импорт электроэнергии в Украину из стран ЕС.

Напомним, энергосистема (ОЭС) Украины разделена на две части. Основная часть ОЭС Украины работает параллельно с энергообъединением стран СНГ и Балтии, а другая – "Остров Бурштынская ТЭС" – в составе объединения электроэнергетических систем континентальной Европы ENTSO-E.

"Энергетические ресурсы Украины" ("ЭРУ") – частный энерготрейдер в Украине, дочерняя компания американской ERU Corporation.

Согласно госреестру, бенефициарами компании указаны гражданин США Дейл Вэсли Перри и Ярослав Мудрый.

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