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 Таиланд вводит обязательное страхование для туристов

В Таиланде до конца года введут обязательное страхование для иностранных туристов, пишет Bangkok Post со ссылкой на Комиссию по страхованию.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Предполагается, что страховая премия составит 20 бат (0,65 доллара США) с человека, платить ее туристы будут в аэропорту по прилете. Эти деньги будут поступать в фонд помощи туристам, который будет выплачивать потерпевшим страховые компенсации. В частности, компенсация за смерть человека может составить миллион бат.

Страхование протестируют в провинции Накхоннайок, где туристы занимаются экстремальными видами спорта - рафтингом, скалолазанием, велоспортом и другими.

Ввести обязательное страхование власти Таилана решили после ряда инцидентов с иностранными туристами, в том числе после прошлогоднего крушения прогулочного судна "Феникс", в котором погибли 47 туристов из Китая.

Министерство туризма Таиланда прогнозирует, что в 2019 году посетит больше 40 млн иностранных туристов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134944
 
 
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