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 Финансы, Макроэкономика
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 Мировые цены на золото опустились до минимума за год

Цена на золото опустилась ниже уровня $1400 за тройскую унцию на информации о том, что США и Китай договорились о перемирии в торговой войне. Эта новость ослабила интерес инвесторов к безопасным активам.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Котировки золота на бирже в Лондоне сегодня снизились на 1,58%, до $1387,29 за унцию. Ранее они опускались на 1,8%, до $1384,08, неся наиболее существенные потери за год.

В минувшую субботу лидеры США и КНР Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились остановить торговую войну и возобновить двусторонние переговоры. Трамп заявил, что его встреча с китайским лидером прошла "даже лучше, чем ожидалось".

Вашингтон пообещал отложить на неопределенное время планы по введению новых пошлин на товары китайского экспорта объемом порядка $300 млрд в год, которые еще не обложены 25%-ной пошлиной.

Также Трамп обещал разрешить американским компаниям продолжать поставки оборудования китайской Huawei Technologies Co. Китай сообщил о планах начать закупать большие объемы американской сельхозпродукции.

Напряженность в торговых отношениях США и Китая, наряду с перспективами смягчения денежно-кредитной политики мировых центробанков, в последние месяцы поддерживали спрос на безопасные активы. 25 июня золото дорожало до $1439,21, максимальной отметки с 2013 года, за месяц цены выросли на 8%. Это лучший результат со времен референдума в Великобритании о выходе страны из Евросоюза, который состоялся в июне 2016 года, отмечает Bloomberg.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134931
 
 
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