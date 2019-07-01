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 СБУ разоблачила полковника Минобороны в хищении средств "Антонова"

Полковник одного из военных представительств Министерства обороны Украины организовал механизм хищения и присвоения средств государственного предприятия "Антонов".

Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает БизнесЦензор.

"Сделка происходила путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров на оказание услуг по проведению работ по определению технического состояния самолетов, прибывающих на ремонт", - сообщает СБУ.

На самом деле никакие проверки не проводились, а самолеты передавали заказчику с поддельными сертификатами безопасности, что могло привести к аварийным ситуациям и человеческих жертв.

"В результате противоправных действий злоумышленника стратегическому предприятию оборонного комплекса нанесено убытки на сумму свыше 5 миллионов гривен", - сообщает СБУ.

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 УК Украины проведены обыски.

Сейчас следователи объявили злоумышленнику о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проверяется также возможная причастность к сделке других должностных лиц Минобороны.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134926
 
 
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Полковнику пора прыгнуть с Антонова без парашюта ! Резюме чисто Мразь !
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БизнесЦензорНовостиКоррупцияСБУ разоблачила полковника Минобороны в хищении средств "Антонова"
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