 СБУ разоблачила полковника Минобороны в хищении средств "Антонова"

Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает БизнесЦензор.

"Сделка происходила путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров на оказание услуг по проведению работ по определению технического состояния самолетов, прибывающих на ремонт", - сообщает СБУ.

На самом деле никакие проверки не проводились, а самолеты передавали заказчику с поддельными сертификатами безопасности, что могло привести к аварийным ситуациям и человеческих жертв.

"В результате противоправных действий злоумышленника стратегическому предприятию оборонного комплекса нанесено убытки на сумму свыше 5 миллионов гривен", - сообщает СБУ.

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 УК Украины проведены обыски.

Сейчас следователи объявили злоумышленнику о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проверяется также возможная причастность к сделке других должностных лиц Минобороны.