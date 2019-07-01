 Суд обязал компанию Ахметова отдать "Энергорынку" долг в 845 миллионов

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

В ходе судебного процесса "ДТЭК ПЭС - Энергоуголь" отмечало, что основными его потребителями на территории Донецкой области является население, шахты третьей группы, предприятия, предоставляющие коммунальные услуги населению и предприятия, финансируемые из государственного бюджета.

Как констатировалось, на 01.10.2018 задолженность за электрическую энергию КП "Компания "Вода Донбасса" составила 567,5 млн грн, ГП "Объединенная компания "Укруглереструктуризация" – 8,6 млн грн, ГП "Шахта им. М.С. Сургая"- 131,4 млн0 грн, ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1" – 55,8 млн грн.

Как отмечалось, на 01.01.2019 задолженность теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения за потребленные энергоносители перед "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" составляла всего 946,7 млн грн.

По итогам 2018 "ДТЭК ПЭС - Энергоуголь" отчиталось об ущербе 317,4 млн грн, тогда как за 2017 года - о прибыли 509,5 млн грн.

Согласно отчетности госпредприятия "Энергорынок", по итогам I квартала 2019 года оно получило чистую прибыль 56,2 млн грн, тогда как за аналогичный период прошлого года – 1,08 млрд грн.

По итогам всего 2018 года "Энергорынок" задекларировал прибыль 2,86 млрд грн (за 2017 год- 856,2 млн грн).