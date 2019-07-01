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 Group DF опровергает информацию о продаже Фирташем телеканала "Интер"

Group DF, объединяющая активы украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, категорически опровергает распространенную рядом украинских медиа информацию о якобы продаже бизнесменом своей доли в телеканале "Интер".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Никаких переговоров о продаже доли Фирташа в телеканале "Интер" ни с кем не велось и на сегодняшний день не ведется", – говорится в заявлении Group DF.

По мнению Group DF, появление данной информации является намеренным "информационным вбросом", запущенным политическими оппонентами Фирташа.

"Также речь может идти о недобросовестной конкуренции, вплоть до подготовки рейдерской атаки на медиа-актив Group DF", – считают в группе.

Фирташу через кипрскую Group DF Holding Limited на конец 2018 года принадлежало 80% кипрской GDF Media Limited (еще 20% у народного депутата Сергей Левочкин), которая контролирует 90% ЧАО "Телеканал "Интер", свидетельствуют данные на сайте телеканала. Акционером 10% опосредованно является Светлана Плужникова.

Телеканал "Интер" в 2018 году увеличил выручку на 8,9% – до 695,6 млн грн, однако его убыток вырос на 4,3% – до 292,21 млн грн.

"Интер" является частью "Интер Медиа Групп" - одной из крупнейших украинских медиагрупп, в которую также входять телеканалы "НТН", " К1", "К2", "Мега", "Пиксель", "Zoom", "Enter-фильм", "Интер+".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134904
 
 
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