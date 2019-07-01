 Полной амнистии для Huawei нет, – Белый дом

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Таким образом чиновник прокомментировал выступления ряда сенаторов, заявивших о решимости добиться возобновления всех санкций против китайского концерна.

"Министерство торговли США временно предоставит ряд дополнительных лицензий на поставку товаров самого общего назначения. Мы не считаем, что эти случаи затрагивают национальную безопасность США", - заверил Кудлоу.

Министерство торговли США внесло Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. Компанию обвиняют, в частности, в воровстве технологий, шпионаже и продаже американских комплектующих в Иран вопреки санкциям против этой страны.

Действия американских властей привели к тому, что многие IT-компании прекратили сотрудничество с китайским концерном.