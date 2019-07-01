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 Полной амнистии для Huawei нет, – Белый дом

Заявление президента США Дональда Трампа, сделанное им по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20, о разрешении китайскому концерну Huawei вновь приобретать американскую продукцию не является "безоговорочной амнистией", заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Таким образом чиновник прокомментировал выступления ряда сенаторов, заявивших о решимости добиться возобновления всех санкций против китайского концерна.

"Министерство торговли США временно предоставит ряд дополнительных лицензий на поставку товаров самого общего назначения. Мы не считаем, что эти случаи затрагивают национальную безопасность США", - заверил Кудлоу.

Министерство торговли США внесло Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. Компанию обвиняют, в частности, в воровстве технологий, шпионаже и продаже американских комплектующих в Иран вопреки санкциям против этой страны.

Действия американских властей привели к тому, что многие IT-компании прекратили сотрудничество с китайским концерном.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134894
 
 
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