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 Лидеры ЕС остановили переговоры по выбору главы Еврокомиссии

Председатель Евросовета Дональд Туск в ночь на понедельник, 1 июля, был вынужден прервать консультации о согласовании кандидатуры нового главы Еврокомиссии в связи с невозможностью достичь согласия по поводу ни одной из предложенных кандидатур.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

В течение ночи он провел индивидуальные консультации с каждым из 28 присутствующих на внеочередном саммите ЕС в Брюсселе глав государств и правительств. После этого рано утром в понедельник согласование вновь продолжилось в расширенном составе.

Причиной сложностей стало, как отмечает агентство Reuters, сопротивление стран Вышеградской группы (Польши, Венгрии, Словакии и Чехии), отвергнувших кандидатуру нидерландского социал-демократа Франса Тиммерманса. Кандидатуру Тиммерманса в качестве компромиссной фигуры в конечном итоге одобрили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

По данным источников Reuters, Туск, увидев, что Тиммерманс не набирает должной поддержки, предложил еще три имени, в том числе и президента Всемирного банка (ВБ) Кристалину Георгиеву, ни одно из которых, впрочем, не вызвало массовой поддержки. Ранее из числа кандидатов выбыл фаворит - немецкий политик Манфред Вебер, кандидатуру которого поддерживала канцлер Германии Ангела Меркель.

На этом саммите главам государств и правительств стран ЕС предстоит не только определить преемника нынешнего главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, но и решить, кто станет новым председателем Европейского совета и верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134891
 
 
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