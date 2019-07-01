 В Украине состоялись первые торги на новом рынке электроэнергии

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании ДТЭК сообщает БизнесЦензор.

"ДТЭК принял участие в первых биржевых торгах по продаже электроэнергии на платформе рынка на сутки вперед. Цена электроэнергии ТЭС компании снизилась на 12% по сравнению с 1-м полугодием 2019 года и составила 1,569 грн за кВт·ч", - сообщает компания.

ГП "Оператор рынка" провёл первые торги на Рынке на Сутки Вперёд (РСВ) -основном биржевом сегменте нового рынка, на котором происходит продажа электроэнергии на ежедневной основе. РСВ является основным индикатором цены на электроэнергию для всех потребителей кроме населения.

"На платформе РСВ было продано 150,9 млн кВт·ч по средней цене 1,594 грн за кВт·ч. Цена на электроэнергию ТЭС ДТЭК на РСВ составила 1,569 грн за кВт·ч. Тарифы для населения с введением нового рынка не изменились и остаются самыми низкими в Европе", - сообщает ДТЭК.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Как сообщал БизнесЦензор, на 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск нового модели рынка э/э. Единый покупатель и продавец э/э – ГП "Энергорынок" – ликвидируется. Вводятся двусторонние договора между производителями и поставщиками/крупными потребителями, биржи – рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок, а также балансирующий рынок, на котором будет рассчитываться стоимость небалансов (разницы между прогнозным и фактическим потреблением).

НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" 27 июня через "Украинскую энергетическую биржу" осуществили на аукционах первую продажу электроэнергии для выполнения публичных спецобязательств (PSO, public service obligations) по поставке ресурса населению в новой модели оптового рынка электроэнергии.