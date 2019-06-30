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 США прекратят технологическую блокаду Huawei

США прекращают технологическую блокаду китайского телекоммуникационного концерна Huawei - одного из крупнейших поставщиков оборудования для мобильных сетей и второго по величине в мире производителя смартфонов.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

"Я согласился вновь разрешить продажу технологических продуктов Huawei", - сказал Трамп на пресс-конференции по итогам саммита стран "большой двадцатки" в Осаке.

Соответствующее обещание Трамп дал председателю КНР Си Цзиньпину во время личной встречи на полях саммита. Президент США отметил, что американские компании, которые поставляют Huawei комплектующие, были недовольны запретом на сотрудничество с этим китайским концерном.

Ранее Трамп внес Huawei в черный список, объявив его угрозой для безопасности США. Тем самым он сильно ограничил деловые операции американских предприятий с китайским концерном. На пресс-конференции по итогам саммита G20 Дональд Трамп сказал, что окончательно вопрос о Huawei должен быть решен на торговых переговорах между США и Китаем.

На встрече в Осаке Трамп и Си Цзиньпин договорились возобновить переговоры с целью урегулирования торгового конфликта между США и КНР, от которого страдают экономики не только двух стран, но и всего мира.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134821
 
 
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