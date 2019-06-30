 Страны G20 выступили за сохранение открытых рынков

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

После продолжительных споров с США участники внесли в документ довольно общую формулировку. Страны G20 "стремятся к созданию свободной, справедливой, недискриминационной, прозрачной, предсказуемой и стабильной торговой и инвестиционной среды, а также к сохранению своих рынков открытыми" указывается в документе, обнародованном в субботу, 29 июня.

При этом в другой части коммюнике упоминается, что напряженность в торговых отношениях возросла, а также отмечается риск ухудшения состояния мировой экономики. В итоговом документе также не найти признания достоинств "многосторонней системы торговли", как это было сделано год назад на саммите в Буэнос-Айресе. Ярым противником многосторонней торговли является президент США Дональд Трамп, чья политика "Америка прежде всего" приводит к использованию таможенных тарифов в качестве инструмента внешней политики, что противоречит основным правилам мировой торговли.

В документе также отмечается, что страны G20 намерены работать над "сохранением справедливых условий конкуренции" для продвижения благоприятного делового климата. "Двадцатка" также подтвердила намерения реформировать Всемирную торговую организацию. При этом конкретный план проведения подобной реформы не упоминается.