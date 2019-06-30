[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 25.98 29.36
 Макроэкономика
  32  0
Материалы по теме:
Все про:добыча (937) Россия (3919) Саудовская Аравия (215) ОПЕК (353)

 РФ и Садовская Аравия продлят соглашение ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи

Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи на тот же объем и на срок 6-9 месяцев, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам G20.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Да, действительно, мы обсуждали с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом возможность продления договоренностей с ОПЕК по сокращению добычи. Хочу вас проинформировать, это имеет для рынка значение определенное - мы договорились: мы продлим наши договоренности", - сказал он.

"Во всяком случае, мы будем поддерживать продление договоренностей - как Россия, так и Саудовская Аравия, в объеме, согласованном ранее, - добавил Путин. - На какой срок - еще подумаем, 6 или 9 месяцев. Возможно, до 9 месяцев".

С начала года до конца июня действует сделка по снижению нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки странами ОПЕК+, из них страны ОПЕК должны снизить добычу на 800 тыс. б/с, страны не-ОПЕК - на 400 тыс. б/с в основном по сравнению с уровнем октября 2018 года.

Саммит G20 в японской Осаке проходит 28-29 июня.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134819
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономикаРФ и Садовская Аравия продлят соглашение ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Джонсон_Борис Донбасс Луганщина Нацполиция ОБСЕ обстрел Россия США ЦИК
 
 
 
 
 
 вверх