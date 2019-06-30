 Украина имеет богатые запасы газа и нефти, – ученые

Об этом со ссылкой на ZN.UA сообщает БизнесЦензор.

Первые разведанные крупные месторождения в Украине уже изрядно истощены. В 70-е гг. прошлого века украинский газ с ежегодной добычей почти 70 млрд куб. м направляли в Европу и Россию. И все же Украина остается страной, богатой нефтью и газом.

"Ученые нашего университета вместе со специалистами НАНУ провели основательную работу по оценке ресурсной базы. По самым осторожным заключениям, неразведанные традиционные углеводные ресурсы в восточном, западном и южном нефтегазоносных регионах Украины составляют более 5 млрд т условного топлива, а это вдвое больше накопленной добычи. Есть еще колоссальные запасы нетрадиционных видов углеводородов — сланцевого газа и нефти, метана угольных месторождений, газогидратов Черного моря", — отметил проректор по научно-педагогической работе ИФНТУНГ, д. г. н. Сергей Куровец.

"Сегодня самую большую перспективу для освоения имеют глубокие горизонты Восточного нефтегазоносного региона. На Мачухском месторождении с глубины в 7 тыс. м получен приток газа с суточным дебитом в 1,2 млн куб. м. Ученые исследовали также нефтегазоперспективные территории западноукраинского региона. Поляки уже хорошо разведали свою часть Карпат. Пора приступать к геологоразведке украинским компаниям", - добавил он.