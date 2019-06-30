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 Жена эмира Дубая сбежала от него в Лондон с детьми и $40 миллионами

Шестая жена эмира Дубая, миллиардера Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактум, который также является премьер-министром ОАЭ, сбежала в Лондон и скрывается в британской столице, сообщает Daily Mail со ссылкой на близкие к семье источники.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Издание подчеркивает, что официально эта информация не подтверждена.

Принцесса Хайя аль Хуссейн является единокровной сестрой иорданского короля Абдаллы II. Она покинула Дубай с двумя детьми 7 и 11 лет и намерена требовать развод. Некоторые источники сообщают, что неизвестно, удалось ли ей вывезти детей. Сообщается, что она попросит политического убежища.

По информации СМИ, женщина перебралась в британскую столицу с 31 млн фунтов (около $40 млн), чтобы начать новую жизнь. Ей принадлежит особняк стоимостью 85 млн фунтов неподалеку от Кенсингтонского дворца. Другие источники не исключают, что на самом деле она могла отправиться в Германию.

По сообщениям арабских СМИ, сбежать ей помог немецкий дипломат. Также отмечается, что власти Германии отказали шейху Мохаммеду в просьбе помочь вернуть сбежавшую супругу.

Daily Mail напоминает, что в прошлом году дочь шейха принцесса Латифа пыталась сбежать от отца и получить политическое убежище в США. Девушку поймали, вернули в ОАЭ, где она, по данным СМИ, находится в заключении. Перед побегом принцесса Латифа записала несколько видеообращений, в которых рассказывала, что ранее уже провела 2 года в тюрьме после другой неудачной попытки побега. Ее сторонники убеждены, что дочь шейха накачивают наркотиками и держат в заключении, чтобы она "не опозорила отца".

Они рассчитывают, что принцесса Хайя аль Хуссейн сможет рассказать о состоянии Латифы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134815
 
 
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