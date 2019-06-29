 NASA отправит беспилотник к спутнику Сатурна

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Целью называют попытку разобраться в происхождении человечества. Космический корабль получил название Dragonfly ("стрекоза"). Его старт намечен на 2026 год. О соответствующих планах NASA объявил его директор Джим Брайденстайн.

Dragonfly, беспилотник размером с гольфкар, оснащенный четырьмя пропеллерами, согласно планам будет добираться до Титана восемь лет. Титан известен своим сходством с Землей на ее раннем этапе, а также исследовательским потенциалом по изучению происхождения жизни.

Беспилотник вначале совершит несколько витков вокруг Титана для исследования атмосферы, после чего совершит посадку в нескольких местах спутника Сатурна. В рамках своей миссии Dragonfly будет искать химические признаки жизни на Титане. Стоимость проекта на этапе разработки оценивается в 850 миллионов долларов.