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 Беларусь предложила РФ компенсировать потери за грязную нефть ростом тарифов на транспортировку

Беларусь предложила России компенсировать потери из-за поставки некачественной нефти повышением тарифов на транспортировку на 21,7%, завил гендиректор "Гомельтранснефть Дружба" Олег Борисенко.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

По его словам, из-за сокращения транзита Беларусь не получила $23 миллиона в качестве платы за прокачку.

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценивал общий ущерб страны из-за инцидента с грязной нефтью в сотни миллионов долларов. Минск говорит, что намерен добиваться полной компенсации потерь.

В апреле в нефти, поступающей из России в Беларусь по магистральному трубопроводу "Транснефти" "Дружба" было обнаружено повышенное содержание хлоридов.

По данным "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий. В результате внештатной ситуации порядка 590 тыс. тонн казахстанской нефти, отгруженной по системе "Транснефти", оказалось некондиционной.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134751
 
 
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