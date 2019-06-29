 Китайский буровые бригады в Украине используют устаревшую технику, – СМИ

Об этом со ссылкой на ZN.UA сообщает БизнесЦензор.

При этом в Украине китайские бурильщики используют устаревшую технику, не имеют опыта бурения и не знают геологических условий.

"Они даже не слышали о давно разработанных, научно обоснованных и проверенных многолетней практикой технологиях и материалах, пригодных именно для украинских площадей, и применяют несертифицированные химреактивы, еще и без учета их совместимости", — заявил заместитель директора по науке полтавской компании "Геосинтез инжениринг" Юрий Лубан.

"Наших инженеров эти иностранные супервайзеры слушать вообще не хотят. Объяснять им элементарные вещи бесполезно. Но именно им доверено оперативное управление технологией на объектах с высокой степенью производственных, экологических рисков. В результате такой тендерно-сервисной вакханалии имеем потерю контроля над производственными процессами, нарушение технологий, снижение эффективности бурения и возникновение осложнений, преодолевать которые приходится ценой значительных усилий и финансовых затрат, которые, в конце концов, могут привести к масштабным катастрофам", - добавил он