 Nord Stream отозвала в Дании одну из трех заявок по маршруту газопровода

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Как говорится в сообщении проектной компании, официальное письмо, информирующее об этом, было передано в Датское энергетическое агентство (ДЭА) в пятницу.

"Данный шаг был необходим, так как более чем за два года с момента подачи этой заявки бывшее правительство Дании никак не продемонстрировало, что решение будет принято", - пояснил Маттиас Варниг, исполнительный директор компании Nord Stream 2, слова которого приводятся в сообщении.

Заявка по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм еще находится на стадии рассмотрения, однако недавно состоявшиеся общественные слушания не выявили никаких значительных опасений как с технической, так и с экологической стороны.

Поэтому Nord Stream 2 приняла решение сконцентрироваться на данных вариантах. Компания продолжит конструктивную работу с датскими компетентными органами для достижения своевременного согласия относительно маршрута на континентальном шельфе.

Проектная компания напоминает, что более двух лет назад компания Nord Stream 2 подала заявку, включая полный комплект документации по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), по проверенному маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.

Данный маршрут проходит параллельно существующему газопроводу "Северный поток" и был выбран в соответствии с рекомендациями, полученными от компетентных органов Дании.

Уже после подачи этой заявки закон о континентальном шельфе был изменен, предоставив право министру иностранных дел Дании налагать вето на укладку газопроводов в территориальных водах, основываясь на национальных и международных соображениях. Это означает, что министр должен вынести позитивное, либо негативное решение до начала рассмотрения заявки ДЭА. Такое решение министра ожидается с момента вступления данного закона в силу, а именно с 1 января 2018 года. "Даже до сегодняшнего дня нет никакого указания на то, когда данный процесс будет завершен и, соответственно, когда ДЭА сможет выдать разрешение", - замечает Nord Stream 2 AG.

Компания Nord Stream 2 также подала две другие заявки, включая полные комплекты документации по ОВОС, решение по которым все еще ожидается. Одна из заявок, по маршруту к северо-западу от острова Борнхольм, была подана в августе 2018 года. Другая заявка была подана в мае этого года по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Оба этих маршрута проходят только через исключительную экономическую зону (ИЭЗ), вне территориальных вод Дании. Соответственно, в отношении данных маршрутов рекомендация министра иностранных дел не требуется; решение о согласии по определенному маршруту должно быть выдано исключительно по итогам открытого процесса рассмотрения заявки в соответствии с Конвенцией по морскому праву Организации Объединенных Наций (UNCLOS).

В соответствии с данной Конвенцией, компетентные органы обязаны разрешить укладку трубопроводов при соблюдении определенных требований экологии, а также безопасности судоходства.