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 Украина имеет 2 новых месторождения в Черном море для бурения, – СМИ

На шельфе Черного моря два месторождения нефтегазоносной зоны возле острова Змеиный — Одесское и Безымянное — полностью разведаны и готовы к эксплуатационному бурению.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Светлана Исаченко, передает БизнесЦензор.

По ее словам, почти такая же территория уже принадлежит владельцам спецразрешений.

Из них можно ежегодно поднимать до 5 млрд куб. м газа и 1 млн т конденсата. Государственная служба геологии и недр сегодня предлагает потенциальным инвесторам через аукцион 26 тыс. кв. км площадей (учитывая черноморский шельф) для геологического изучения с дальнейшей добычей.

"Иностранные компании видят огромный потенциал нашего государства, готовы вкладывать большие деньги в сейсмику, поисковое бурение и начинать добычу. Поэтому нам срочно нужно внедрить, в частности, механизмы защиты рынка собственной рабочей силы, гарантировать рабочие места своим специалистам, как это сделали все нефтегазовые страны. Недопустимо, когда высококвалифицированные украинские специалисты, которые в свое время подняли нефтегазодобычу всей Западной Сибири, успешно работают в передовых нефтегазодобывающих компаниях мира, в своей стране не могут найти применения своим знаниям и опыту", — уверен глава Госгеонедр Олег Кирилюк.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134746
 
 
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