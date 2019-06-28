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 Меркель и Трамп на саммите G20 обсудили ситуацию в Украине

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп на полях саммита стран "большой двадцатки", открывшегося в Японии в пятницу, 28 июня, обсудили ситуацию на востоке Украины.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

В числе других тем были ситуация в Ливии, конфликт США с Ираном,: а также европейско-американские отношения в сфере торговли, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт после встречи двух лидеров.

На встрече с Меркель Трамп, несмотря на многочисленные разногласия с Германией по принципиальным вопросам, осыпал федерального канцлера любезностями, называя ее "фантастической женщиной", фантастической личностью" и "замечательным другом", а отношения США с ФРГ - "грандиозными".

Меркель отреагировала сдержанно, поблагодарив президента, и тут же переключилась на экономические темы. Канцлер напомнила, что Германия не только активно торгует, но и делает в США масштабные инвестиции. Трамп согласился с этим, отметив, что двусторонняя торговля между США и ФРГ достигла "высокого уровня" и будет расти и впредь.

В прошлом Трамп неоднократно критиковал Германию за слишком высокий, по его мнению, профицит в торговле с США, а также за приверженность Берлина германо-российскому проекту "Северный поток - 2". Только в преддверии саммита в Осаке Трамп в одном из телеинтервью обвинил Германию в тесных связях с Россией, заявив: "Они платят потенциальному врагу".

На встрече в Осаке Трамп и Меркель избегали таких спорных тем, как расходы Германии на оборону и защита климата.

Меркель, очевидно, не понравилось, когда Трамп ни с того, ни с сего переключился на предвыборную кампанию в США, обвинив оппозиционных демократов в желании обеспечить нелегальных мигрантов государственной медстраховкой.

На встречах глав государств и правительств не принято обсуждать внутриполитические темы. Пока Трамп критиковал демократов, Меркель подчеркнуто не смотрела ему в глаза.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134677
 
 
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