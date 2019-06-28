 "Транснефть" заплатит Казахстану за грязную нефть $76 миллионов, – Bloomberg

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

По данным издания, российская компания возместит убытки от потери качества сырья, простоя и хранения в размере 15 долларов за баррель нефти.

Ранее стало известно, что 20 июня генеральный директор АО "КазТрансОйл" Димаш Досанов и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев достигли договоренности о компенсации ущерба казахстанским грузоотправителям за отгрузку некондиционной нефти в порту Усть-Луга.

В апреле в нефти, поступающей из России в Беларусь по магистральному трубопроводу "Транснефти" "Дружба" было обнаружено повышенное содержание хлоридов.

По данным "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий. В результате внештатной ситуации порядка 590 тыс. тонн казахстанской нефти, отгруженной по системе "Транснефти", оказалось некондиционной.