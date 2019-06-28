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 Власть, Коррупция
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Все про:налоговая милиция (53) Николаев (133) обыск (285)

 Налоговая милиция провела обыски на складе с арестованным маслом "Трейд Коммодити"

Сотрудники налоговой милиции Днепропетровского областного управления ГФС проводили в пятницу, 27 июня, следственные мероприятия в Николаеве на территории лицензированного таможенного склада, где находятся арестованные 11,5 тыс. т базового масла, что предназначались для группы "Трейд Коммодити".

Об этом enkorr сообщили участники рынка, знакомые с ситуацией в порту Николаева, передает БизнесЦензор.

По их информации, обыски проводятся в рамках расследования днепропетровской прокуратуры, начатого по факту нецелевого использования авиационного керосина и масла.

Сотрудники налоговой милиции, по словам собеседника, с целью отбора проб вскрыли пломбы, которыми опечатаны резервуары с маслом.

Также на территорию таможенного склада прибыла силовая группа Государственного бюро расследований, которая оказала противодействие работникам налоговой милиции.

21 и 23 мая в порт Николаева прибыло два танкера с 11 527,33 т базового масла стоимостью $7 млн. Продукт импортирован днепровской компанией "Софт Оил". Это масло предназначалось компании "Оптимус Коннекшн" (ранее активный участник гостендеров ООО "Газтрейд"), которая входит в орбиту группы "Трейд Коммодити".

Контракт на продажу масла между "Софт Оил" и "Оптимус Коннекшн" № ОЛ-2005/19 был подписан 20 мая, следует из материалов Хозяйственного суда Днепропетровской области.

27 мая 11,5 тыс. т масла были арестованы судом по ходатайству следователей ГФС. Резервуары нефтеперевалки "Ойл Трансшипмент" (Николаев) с этим продуктом опечатаны. Поводом для ареста стали подозрения ГФС, что компания-импортер — ООО "Софт Оил" — имеет признаки фиктивности.

Допрошенный в качестве свидетеля директор ООО "Софт Оил" Кирилл Суворов сообщил, что отношение к работе компании не имеет и учредил ее по просьбе своего знакомого за деньги.

6 июня компания была перерегистрирована на Дмитрия Олейника, который ранее представлялся коммерческим директором "Софт Оил".

18 июня в ряде СМИ был обнародован пресс-релиз от имени Олейника, который заявил, что Суворов исчез и не выходит на связь.

ООО "Софт Оил" оспаривает арест 11,5 тыс. т масла. Интересы компании представляет адвокат Егор Латайко. Адвокат с такими же фамилией, именем и отчеством представляет интересы розничной сети "Трейд Коммодити", работающей под брендом SKY, в судебных тяжбах с харьковскими правоохранителями.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134670
 
 
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