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 Зеленский уволил губернаторов Кировоградской и Днепропетровской областей

Президент Владимир Зеленский уволил губернаторов Кировоградской и Днепропетровской областей.

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины, сообщает БизнесЦензор.

Зеленский уволил временно исполняющего обязанности председателя Кировоградской областной государственной администрации Сергея Коваленко и назначил врио председателя Светлану Лобанову.

Также Зеленский уволил председателя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко и назначил временно исполняющим обязанности председателя Дмитрия Батуру.

На уволенного Коваленко было возложено временное исполнение обязанностей председателя Кировоградской обладминистрации 11 июня указом Президента №383.

Резниченко был назначен на должность губернатора Днепропетровской области президентом Петром Порошенко в марте 2015 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134668
 
 
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